reti da pesca inquinanti ecco il centro di recupero

Le reti da pesca colorate in nylon inquinano il mare da secoli, rilasciando microplastiche che danneggiano gli organismi marini. Per contrastare questo problema, nasce il centro di recupero promosso dal progetto

Quelle reti da pesca colorate in nylon inquinerebbero il nostro mare per centinaia di anni. E’ qui che entra in scena il progetto " Reti in circolo " finanziato dalla Fondazione Cariverona, che vede Legambiente Marche come capofila. Nasce proprio per contribuire a ridurre l’impatto ambientale delle reti da pesca in Nylon 6 e i rifiuti prodotti dalla Cooperativa pescatori motopescherecci di Ancona, promuovendo una filiera ittica sostenibile e circolare che ha già previsto la creazione di un centro di recupero e stoccaggio proprio al porto di Ancona, realizzato attraverso accordi tra produttori di reti e l’associazione pescatori motopescherecci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Progetto "Reti in circolo", prevista la creazione di un centro di recupero e stoccaggio presso il porto di AnconaIl progetto “Reti in circolo” nasce dall’investimento della Fondazione Cariverona e mira a creare un centro di recupero e stoccaggio nel porto di Ancona.

Tartarughe marine morte in Versilia: trovati 6 esemplari da inizio anno, uccise dalle reti da pescaDalla fine del 2025, sulla costa versiliese sono stati rinvenuti sei esemplari di tartaruga marina Caretta caretta morti, presumibilmente a causa delle reti da pesca.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.