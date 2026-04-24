Anziano pedone investito e soccorso d' urgenza a Maggianico

Un uomo di 90 anni è stato investito da un'auto alle 12 a Maggianico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l'anziano in ospedale in codice di emergenza. La polizia locale si è recata sul luogo dell'incidente per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le condizioni di salute dell'uomo non sono state rese note.

Paura per un pedone investito a Maggianico. Un uomo di 90 anni è stato infatti travolto da un'auto alle 12.15 di oggi, mercoledì 24 aprile, in corso Emanuele Filiberto poco prima dell'incrocio con via Pergolesi.I soccorsi sono scattati d'urgenza, inizialmente in codice rosso, per prestare aiuto.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Travolto in pieno giorno da un’auto: pedone soccorso d’urgenzaControlli rafforzati e presenza capillare sul territorio per prevenire reati e garantire sicurezza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anziano pedone investito e soccorso d'urgenza a Maggianico; Travolto da una moto e sbalzato per metri: anziano ferito in modo serio; Investito sotto casa, la moglie sente le sirene e vede il marito a terra; Omicidio stradale, infezione ospedaliera non interrompe nesso causale tra investimento e decesso. Anziano pedone investito e soccorso d'urgenza a MaggianicoPaura per un pedone investito a Maggianico. Un uomo di 90 anni è stato infatti travolto da un'auto alle 12.15 di oggi, mercoledì 24 aprile, in corso Emanuele Filiberto poco prima dell'incrocio con via ... leccotoday.it Pedone investito da un'auto sulla strada provinciale: l'uomo trasportato in ospedaleSANTORSO (VICENZA) - Auto investe un pedone di 85 anni: è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, lungo la strada provinciale 350 a Santorso. L'anziano, ... ilgazzettino.it Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Romano d’Ezzelino, dove un violento scontro stradale è costato la vita a un pedone, un anziano di 85 anni. - facebook.com facebook