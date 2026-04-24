Il governo ha approvato un nuovo Documento di Finanza Pubblica che include anche uno scenario di recessione. La dichiarazione di un rappresentante del Partito Democratico sottolinea come l’Italia si trovi in una fase di vulnerabilità. La nota ufficiale evidenzia la necessità di un piano concreto per affrontare questa situazione. La discussione pubblica si concentra sulla stabilità economica del paese e sulle misure da adottare nel prossimo futuro.

Roma, 24 aprile 2026 – Nel Documento di Finanza Pubblica varato dal governo si ipotizza anche uno scenario recessivo. Giorgetti è davvero troppo pessimista? “No, credo sia corretto ipotizzare scenari diversi in una fase di grande incertezza – risponde Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia del Pd –. Nessuno oggi sa se e quando finirà il conflitto nel Golfo, né quanto dureranno le sue conseguenze. Si parla di sei mesi necessari per sminare lo stretto di Hormuz. Il problema non è il pessimismo: è la realtà”. E la realtà qual è? “L’Italia arriva a questa crisi in condizioni di fragilità. Abbiamo chiuso il 2025 con una crescita inferiore a meno della metà dell’Eurozona, veniamo da tre anni consecutivi di calo della produzione industriale e i salari reali sono sotto i livelli del 2019.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antonio Misiani (Pd): “L’Italia oggi è fragile. Serve un piano serio”

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La situazione dei #contipubblici e il quadro che spaventa #GiorgiaMeloni e #GiancarloGiorgetti. Su @Today_it intervista a @antoniomisiani x.com