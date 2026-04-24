Annunciata l’uscita del nuovo libro di Davide Vinciprova L’amica speciale

Oggi è stato annunciato il prossimo libro di Davide Vinciprova, intitolato “L’amica speciale”, previsto per dicembre 2026. Vinciprova, noto come Presidente di un ente culturale, anche cantautore e scrittore, pubblica un nuovo romanzo che si aggiunge alla sua produzione letteraria. L’opera propone una narrazione incentrata su storie che si sviluppano all’interno di un contesto narrativo che invita alla riflessione.

È stata ufficializzata oggi l’anticipazione del nuovo atteso lavoro letterario previsto per Dicembre 2026, di Davide Vinciprova, Presidente del MCF, Ambasciatore, Cantautore e Scrittore, che arricchisce la scena culturale con un romanzo destinato a far riflettere, dove ci sono storie che nascono.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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