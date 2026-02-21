Juve | Diletta Leotta ed Elodie prima lo show per la nuova maglia e poi allo Stadium

Diletta Leotta e Elodie sono state viste ieri sera allo stadio di Torino, dove hanno partecipato alla presentazione della nuova maglia della Juve. La scelta di coinvolgere la presentatrice e la cantante nasce dall’intento di attirare più tifosi e aumentare l’entusiasmo. Dopo aver mostrato il nuovo look del club sui social, le due hanno assistito alla partita contro il Como, creando un momento di grande attenzione sui social. Entrambe si sono fatte notare tra gli spettatori presenti.

In occasione della ventiseiesima giornata di Serie A, la Juventus ha presentato un'inedita quarta maglia caratterizzata da un design a strisce orizzontali bianche e nere, nata dalla collaborazione con il celebre fotografo Giampaolo Sgura. Per celebrare il lancio di questo kit esclusivo, il club bianconero ha orchestrato un evento mondano di grande risonanza, puntando su un mix tra sport, moda e spettacolo che ha saputo catturare l'attenzione dei media e dei tifosi. A rubare la scena durante l'evento sono state senza dubbio Diletta Leotta ed Elodie, la cui bellezza folgorante e il carisma innato hanno illuminato l'atmosfera.