Il governo norvegese ha annunciato l’intenzione di proporre una legge che vieti l’uso dei social network ai minori di sedici anni. La proposta mira a limitare l’accesso ai social per questa fascia di età, senza indicare altre misure o dettagli sul contenuto. La decisione si inserisce in un contesto di discussioni sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali. La legge dovrebbe essere presentata nelle prossime settimane.

Il governo della Norvegia ha annunciato la propria intenzione di presentare una proposta di legge per vietare l’uso dei social network alle persone di età inferiore ai sedici anni. Qualora venga accolta, la norma dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. Il controllo per l’individuazione degli under 16, sembra, sarà svolto dalle piattaforme social. In Australia, Indonesia e Turchia il divieto è già presente; altri Paesi europei, tra cui Spagna, Francia, Austria, Danimarca e Regno Unito, stanno valutando provvedimenti simili. Già lo scorso anno, l’esecutivo aveva presentato una legge simile, che fissava il limite di età a quindici anni. Tra le modifiche apportate in questa nuova versione, spicca il metodo con cui si deciderà a chi consentire l’accesso ai social e a chi no.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anche la Norvegia è intenzionata a vietare i social agli under 16

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