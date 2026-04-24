Amici Serale anticipazioni 25 Aprile 2026 | i giudici fanno saltare un’eliminazione

Durante la puntata di Amici Serale del 25 aprile 2026, i giudici hanno deciso di annullare un’eliminazione prevista, modificando così il normale svolgimento della serata. La gara si sta intensificando, con le esibizioni che continuano a coinvolgere i concorrenti. La decisione dei giudici ha influito sul percorso della competizione, lasciando alcuni partecipanti in bilico e creando un’atmosfera più incerta.

La gara al Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo. Questa volta a fare la differenza non sono solo le esibizioni, ma anche una scelta dei giudici che cambia il corso della serata. Tra sfide serrate, ospiti e momenti di intrattenimento, emergono i nomi degli allievi a rischio eliminazione, mentre la competizione si fa sempre più incerta. Giulia Stabile conferma la storia con un cantante: ecco chi sarebbe Ospiti e protagonisti della puntata. La sesta puntata del Serale di Amici vede confermata la giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio. In studio anche Alessandro Cattelan, protagonista del gioco Password.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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