Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:30 si disputa la partita tra Hoffenheim e Borussia Dortmund. Dopo la sconfitta casalinga contro il Leverkusen, il Dortmund si trova a 12 punti di distanza dal Bayern Monaco. Una eventuale sconfitta in questa trasferta potrebbe compromettere ulteriormente le possibilità di competere per il titolo, avvicinando il Bayern alla conquista del campionato con largo anticipo.

Il KO interno contro il Leverkusen ha portato il Borussia Dortmund a -12 dal Bayern Monaco e un eventuale passo falso quest’oggi sul campo dell’Hoffenheim potrebbe definitivamente assegnare con largo anticipo il meisterschale ai bavaresi. La squadra di Ilzer ha il fiatone ed è scivolata pericolosamente al sesto posto dopo il pareggio di Augusta: nelle ultime 10 gare di contano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Borussia Dortmund (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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