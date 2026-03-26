Un'attrice e un presidente di una grande casa discografica sono stati avvistati insieme a Milano durante una passeggiata, in compagnia di una terza persona. I due si sono tenuti per mano mentre camminavano per le vie della città, accompagnati da una donna. La scena è stata documentata da alcuni passanti, che hanno fotografato l'incontro.

La comitiva, immortalata dai fotografi, ha successivamente pranzato presso l'Osteria Matilde, in ulteriore compagnia di alcune amiche di Ambra Angiolini, da cui è stata raggiunta. Dopo la pausa, la conduttrice e Jolanda Renga si sono dirette verso un salone di bellezza, per un appuntamento dal parrucchiere. Stando al reportage, Cibelli sarebbe rimasto in disparte, rispettando il momento madre-figlia. L'equilibrio pare quindi perfetto, all'interno di questa nuova formula in cui Ambra Angiolini sembra aver trovato una personalità complementare. Proprio come la conduttrice, anche Cibelli, nato a Milano, è padre di due figli, avuti dal precedente matrimonio con Gaia Diodo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli, la nuova storia d’amore (e quella passeggiata con Jolanda Renga)

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