Dopo aver reso pubblica la loro relazione a marzo, l’attrice e il musicista hanno annunciato di voler vivere insieme. La coppia sta organizzando i dettagli per la convivenza e si sta preparando a condividere quotidianamente gli spazi domestici. Non sono stati forniti ulteriori particolari sui tempi o le modalità di questa fase.

? Cosa sapere Ambra Angiolini e Pico Cibelli pianificano la convivenza dopo l'ufficializzazione del legame a marzo.. Il progetto coinvolge i figli dell'attrice e i ragazzi nati dalle nozze di Cibelli.. Ambra Angiolini e il manager di Warner Music Italy, Pico Cibelli, potrebbero presto condividere lo stesso tetto dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore a fine marzo scorso. Le indiscrezioni che circolano suggeriscono un passo importante per la coppia, arrivato a poche settimane dal momento in cui i due hanno mostrato la loro complicità attraverso scatti sui social. Il legame tra l’attrice e l’amministratore delegato della casa discografica non è certo una sorpresa improvvisa ha seguito con attenzione i recenti passaggi mediatici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ambra Angiolini e Pico Cibelli: il grande passo verso la convivenza

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