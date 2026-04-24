Ambiente l' attacco di Usb a Rea | Esternalizzazioni selvagge contratti pirata e sindacati ignorati | pronti allo sciopero

In un comunicato, un sindacato ha criticato le modalità di esternalizzazione dei servizi da parte di un ente pubblico, denunciando la mancanza di dialogo con le organizzazioni sindacali. Sono stati segnalati contratti considerati pirata e pratiche di esternalizzazione che continuano senza alcuna consultazione con le rappresentanze dei lavoratori. Il sindacato ha annunciato che potrebbe indurre uno sciopero in risposta a queste situazioni.

Sindacati ignorati ed esternalizzazioni di servizi che proseguono selvaggiamente senza alcun tipo di confronto. È quanto denuncia l'Unione sindacale di base (Usb) a proposito dei rapporti con la dirigenza di Rosignano Energia Ambiente (Rea) e dell'operato dell'azienda partecipata che gestisce i.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Proteste in Argentina, la riforma del lavoro di Milei divide il Paese: gli scontri a Buenos Aires e i sindacati pronti allo sciopero generale – I videoCaos a Buenos Aires dove gli ultimi giorni sono stati segnati da violenti scontri davanti al Parlamento argentino, in seguito all’approvazione al... Panoramica sull’argomento Si parla di: Ambiente, l'attacco di Usb a Rea: Esternalizzazioni selvagge contratti pirata e sindacati ignorati: pronti allo sciopero; Esternalizzazione del nido Panda, la Cgil attacca il comune: Bastava assumere 5 educatrici.