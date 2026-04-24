A partire dal 20 maggio 2026, i proprietari di modelli di Kindle molto vecchi potrebbero trovarsi con dispositivi che non funzionano più correttamente. Amazon ha annunciato che dopo questa data i dispositivi più datati smetteranno di ricevere supporto e aggiornamenti, rendendoli potenzialmente inutilizzabili. La decisione riguarda i modelli più vecchi di Kindle, che potrebbero essere considerati obsoleti a livello di funzionalità e aggiornamenti software.

AGI - Chi usa vecchi Kindle (ma davvero vecchi) potrebbe trovarsi tra le mani un inutile pezzo di alluminio e silicio a partire dal 20 maggio 2026. Amazon ha avvertito i clienti che utilizzano dispositivi Kindle e Kindle Fire rilasciati nel 2012 e prima che non potranno più acquistare, prendere in prestito o scaricare nuovi contenuti tramite il Kindle Store. Questi modelli sono stati aggiornati per almeno 14 anni, alcuni addirittura 18, "ma la tecnologia ha fatto molta strada in questo periodo" scrive Amazon e questi dispositivi non saranno più supportati in futuro. "Stiamo informando coloro che li utilizzano ancora attivamente e offrendo promozioni per agevolare la transizione ai dispositivi più recenti" continua un portavoce dell'azienda.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Amazon: tempo scaduto per i vecchi Kindle, saranno da buttare

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