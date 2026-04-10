Amazon taglia i vecchi Kindle | scoppia la rivolta degli utenti

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon ha annunciato che il supporto per i vecchi modelli di Kindle, prodotti nel 2012 o prima, terminerà il 20 maggio. Questa decisione ha suscitato reazioni tra gli utenti, molti dei quali si sono mostrati insoddisfatti della scelta. La comunicazione ha generato un acceso dibattito tra i lettori digitali, con alcune persone che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla compatibilità e all’uso continuato dei dispositivi più datati.

Amazon ha scatenato una tempesta di polemiche tra i lettori digitali dopo aver comunicato che il supporto per i modelli Kindle prodotti nel 2012 o in anni precedenti terminerà il 20 maggio. La decisione colpisce chi utilizza dispositivi che sono rimasti perfettamente funzionanti per oltre un decennio, alimentando accuse di obsolescenza programmata e spreco tecnologico. L’impatto sulla lettura digitale e la reazione degli utenti. La notifica inviata questa settimana ha generato un immediato stato di allarme sulle piattaforme social. Molti proprietari hanno inizialmente temuto che i propri e-reader si fossero improvvisamente bloccati, ma l’indignazione si è rapidamente trasformata in una critica feroce verso le strategie commerciali del colosso dell’e-commerce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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