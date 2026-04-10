Amazon taglia i vecchi Kindle | scoppia la rivolta degli utenti

Amazon ha annunciato che il supporto per i vecchi modelli di Kindle, prodotti nel 2012 o prima, terminerà il 20 maggio. Questa decisione ha suscitato reazioni tra gli utenti, molti dei quali si sono mostrati insoddisfatti della scelta. La comunicazione ha generato un acceso dibattito tra i lettori digitali, con alcune persone che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla compatibilità e all’uso continuato dei dispositivi più datati.

Amazon ha scatenato una tempesta di polemiche tra i lettori digitali dopo aver comunicato che il supporto per i modelli Kindle prodotti nel 2012 o in anni precedenti terminerà il 20 maggio. La decisione colpisce chi utilizza dispositivi che sono rimasti perfettamente funzionanti per oltre un decennio, alimentando accuse di obsolescenza programmata e spreco tecnologico. L’impatto sulla lettura digitale e la reazione degli utenti. La notifica inviata questa settimana ha generato un immediato stato di allarme sulle piattaforme social. Molti proprietari hanno inizialmente temuto che i propri e-reader si fossero improvvisamente bloccati, ma l’indignazione si è rapidamente trasformata in una critica feroce verso le strategie commerciali del colosso dell’e-commerce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon taglia i vecchi Kindle: scoppia la rivolta degli utenti Amazon Kindle Unlimited è gratis con la nuova promozione di Amazon (non perderlo è a tempo)Amazon rilancia uno dei suoi servizi più apprezzati dagli amanti della lettura con una promozione particolarmente interessante. Stramaccioni nella bufera, rivolta degli utenti di Dazn: «Commenta con la sciarpa. Telecronaca da tifoso». Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Stramaccioni è finito nella bufera dopo la sua posizione su alcuni episodi di Inter Atalanta. Temi più discussi: Amazon stacca la spina ai Kindle più vecchi, ecco come continuare a usarli; Kindle fine supporto 2026 | Modelli coinvolti e scadenza; Quale iPad comprare: guida all’acquisto (aprile 2026); Il rivenditore Amazon taglia il prezzo del Motorola Edge 70 del 44% e genera un risparmio di oltre 340 euro. Hai uno di questi Kindle? Presto non potrai più scaricare libriUn significativo gruppo di Kindle, i lettori di e-book a marchio Amazon, perderà definitivamente l'accesso allo store ufficiale. gizchina.it Amazon stacca la spina ai Kindle più vecchi, ecco come continuare a usarliAmazon chiude definitivamente lo store sui vecchi Kindle, segnando quindi la fine di un’epoca. A essere coinvolti sono tutti i dispositivi lanciati prima del 2013, che a partire dal 20 maggio 2026 non ... tuttotech.net Pettorina IDC Power, Taglia: XS/Mini-Mini Minimo Storico 22,94€ 35,29€ Risparmio di 12,35 (-35%) https://www.amazon.it/dp/B0BXP8L532/tag=dottscontofb-21&psc=1&m=a11il2pnwyju7h 827 Recensioni: 4.6 / 5.0 - facebook.com facebook ADOTTA #MILO! 7 anni, taglia medio-piccola, dolce e timido. Si trova a Reggio Calabria ma viaggia al Centro-Nord. Aiutalo anche donando cibo dalla lista Amazon (QR in foto). Info: 3455855216 #Milo #cercafamiglia #uadareggiocalabria x.com