Alessandria piange Luciano Mariano | l’ultimo addio al grande notaio

Ad Alessandria si sono svolti i funerali di Luciano Mariano, noto notaio scomparso il 14 marzo. La cerimonia si è tenuta nel Duomo della città, alla presenza di familiari, amici e colleghi. Mariano, figura di rilievo nel settore notarile, era molto conosciuto e stimato nel territorio. La funzione funebre ha rappresentato un momento di commozione per quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

? Cosa sapere Funerale al Duomo di Alessandria per il notaio Luciano Mariano, scomparso il 14 marzo.. La Fondazione Cassa di Risparmio affronta il passaggio di presidenza dopo la morte del presidente.. Il Duomo di Alessandria ha accolto, nella giornata di giovedì, i rappresentanti delle istituzioni e del tessuto produttivo per dare l’ultimo saluto a Luciano Mariano, scomparso improvvisamente lo scorso 14 marzo all’età di 73 anni. La cerimonia funebre ha la partecipazione di una platea eterogenea, composta dai vertici della politica e dell’economia locale, oltre che da numerosi esponenti del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria piange Luciano Mariano: l’ultimo addio al grande notaio Notizie correlate È morto Luciano Mariano, presidente Fondazione Cassa di risparmio AlessandriaE' morto Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Leggi anche: Albinea piange Benedetto Catalini. Addio al famoso notaio e scrittore Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alessandria in lutto: morto Luciano Mariano, presidente della Fondazione CrA; Dagli atti della Borsalino a quelli dei grigi: il lavoro a 360 gradi del notaio Mariano; Alessandria, misteri e giochi di potere: Palenzona tentato dalla Fondazione, ma il Mef storce il naso. Alessandria in lutto: morto Luciano Mariano, presidente della Fondazione CrAAlessandria piange Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, scomparso all’età di 73 anni. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe stata causata da un inc ... giornalelavoce.it Alessandria, misteri e giochi di potere: Palenzona tentato dalla Fondazione, ma il Mef storce il nasoLe ombre sulla morte di Luciano Mariano – il notaio settantatreenne per 7 anni al timone della Fondazione Cr Alessandria – non sono ancora state dissipate dall’esito, a tutt’oggi ignoto, dell’autopsia ... lospiffero.com Luciano Mariano, Notaio e Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - facebook.com facebook