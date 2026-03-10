Albinea piange Benedetto Catalini Addio al famoso notaio e scrittore

Albinea piange Benedetto Catalini, noto notaio e scrittore del paese. Il suo decesso è avvenuto sabato e aveva 86 anni. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo conoscevano. Catalini era riconosciuto per il suo ruolo professionale e per le sue pubblicazioni. La notizia ha suscitato dolore tra cittadini e amici.

Addio al notaio e scrittore albinetano Benedetto Catalini. Il decesso è avvenuto sabato all'età di 86 anni. Era molto conosciuto ad Albinea, a Reggio e a Scandiano, le zone dove per 40 anni aveva svolto la sua professione. Aveva due studi professionali: uno in via Sessi a Reggio e uno a Scandiano in piazza Boiardo. Catalini era nato il 24 luglio 1939 a Reggio da padre marchigiano: aveva studiato al liceo classico Ariosto con ottimi risultati in storia dell'arte e italiano. Fu compagno di banco alle scuole medie e alle superiori di Romano Prodi con il quale vinse una borsa di studio al Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica di Milano dove si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza.