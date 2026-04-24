Nel bilancio 2025 di Alessandria, il disavanzo si riduce a 48,6 milioni di euro, segnando un calo rispetto agli anni precedenti. Il miglioramento della situazione finanziaria consente di ipotizzare la chiusura del debito prima del 2038. Contestualmente, i servizi rivolti alle famiglie sono stati potenziati, con nuove iniziative e interventi per supportare i cittadini. La città continua a lavorare per rafforzare la propria stabilità economica.

? Cosa sapere Il disavanzo di Alessandria scende a 48,6 milioni di euro nel bilancio 2025.. Il risanamento permette di ipotizzare la chiusura del debito prima del 2038.. Il disavanzo di Alessandria scende a 48,6 milioni di euro nel bilancio 2025, grazie a un ripiano superiore ai 5 milioni che potrebbe anticipare la chiusura del debito rispetto alla scadenza del 2038. Tra le strade di via Micca e i cortili delle scuole della città, i numeri del rendiconto comunale raccontano una storia di gestione più serrata. Il sindaco Giorgio Abonante e l’assessore al Bilancio Perrone hanno tracciato un quadro in cui il risanamento finanziario sembra procedere con una velocità non prevista dal piano originale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: il debito crolla e i servizi per le famiglie decollano

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