Alcatraz | infiltrazione e caccia ai 200 milioni in oro nel carcere

Un agente dell'FBI si è infiltrato nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz per indagare su un omicidio che coinvolgeva la propria moglie. Durante le indagini, si sono scoperte tracce di un tentativo di furto di circa 200 milioni di dollari in oro nascosto all’interno della struttura. La vicenda si intreccia con operazioni di sorveglianza e ricerche all’interno del complesso penitenziario.

? Cosa sapere L'agente FBI Sascha Petrosevitch si infiltra ad Alcatraz per risolvere l'omicidio della moglie.. L'operazione permette il recupero di 200 milioni in oro e la salvezza della giudice McPherson.. L’agente dell’FBI Sascha Petrosevitch si infiltra nel penitenziario di Alcatraz per risolvere il caso dell’omicidio della moglie, scontrandosi con una banda criminale alla ricerca di un tesoro da 200 milioni di dollari in oro. La missione segreta dell’agente federale si trasforma rapidamente in uno scontro violento tra fazioni all’interno delle mura del carcere. Il piano originale di Sascha, incentrato esclusivamente sulla scoperta dei responsabili della morte della coniugata, viene stravolto dalla presenza di un gruppo criminale guidato dall’ex burocrate Donny Johnson.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alcatraz: infiltrazione e caccia ai 200 milioni in oro nel carcere Notizie correlate Trump in pressing per riaprire il carcere di Alcatraz, tycoon chiede al Congresso 152 milioni(Adnkronos) – Più di 150 milioni di dollari per riaprire il famigerato carcere di Alcatraz. Profanano di notte la tomba di una donna morta nel 2014 e rubano oro e gioielli: caccia ai ladri a TavianoSi sono introdotti di notte nel cimitero di Taviano, provincia di Lecce, per aprire la bara di una donna morta a 87 anni nel 2014 e impossessarsi dei...