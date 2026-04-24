Alcaraz rivoluziona la carriera | ora decide tutto da solo

Durante il podcast del Masters 1000 di Madrid, Carlos Alcaraz ha annunciato di aver preso in mano tutte le decisioni riguardanti la sua carriera, senza coinvolgimenti esterni. La sua scelta di gestire in autonomia le questioni professionali segna un cambiamento rispetto al passato. Alcaraz ha sottolineato di aver deciso di essere l’unico a orientare il proprio percorso nel tennis.

?? Cosa sapere Carlos Alcaraz dichiara autonomia decisionale sulla carriera durante il podcast del Masters 1000 di Madrid. Il numero due del mondo mantiene il coach Samuel Lopez dopo la separazione da Ferrero. Dall'assenza per infortunio al Masters 1000 di Madrid, Carlos Alcaraz ha scelto il podcast ufficiale del torneo per tracciare un bilancio netto sulla gestione della propria carriera e sul rapporto con il passato tecnico. Il numero due del mondo ha rilasciato dichiarazioni che, pur mantenend .🔗 Leggi su Ameve.eu

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