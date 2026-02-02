A 22 anni, Carlos Alcaraz sta facendo parlare di sé nel mondo del tennis. Con sette titoli Major, ha già eguagliato leggende come McEnroe e Wilander. In breve tempo, lo spagnolo ha riscritto le regole e si avvicina a grandi traguardi. La sua carriera sta sorprendendo tutti, e le sue vittorie stanno lasciando il segno nel circuito internazionale.

Era il suo grande obiettivo per il 2026 e lo ha centrato in pieno. Carlos Alcaraz con la vittoria del suo primo Australian Open in carriera, diventa il più giovane della storia a completare il Career Grand Slam il nono uomo a riuscirci. E a 22 anni e 272 giorni supera il primato di Don Budge che completò il Career Grand Slam al Roland Garros del 1938 a 22 anni e 363 giorni e quello di Rafael Nadal nell’era Open (24 anni e 32 giorni). Prima di lui ci erano riusciti Andre Agassi, Don Budge, Novak Djokovic, Roy Emerson, Roger Federer, Rod Laver, Rafael Nadal e Fred Perry. Alcaraz ha vinto il settimo titolo del Grande Slam su venti partecipazioni, un traguardo che gli permette di affiancare John McEnroe e Mats Wilander al nono posto nell’era Open per numero di titoli in singolare maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, una carriera (già) da record: 7 Slam come McEnroe e Wilander

La stagione 2026 del tennis si concentra sulla possibilità di una nuova alternanza ai vertici, oltre ai nomi di Alcaraz, Sinner e Djokovic.

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic e si è aggiudicato gli Australian Open, diventando il più giovane nella storia a vincere un Grande Slam.

