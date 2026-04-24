A Agrigento, il candidato di Mani Libere Giuseppe Di Rosa ha depositato le liste per il consiglio comunale. La presentazione è avvenuta prima della scadenza, con Di Rosa che ha consegnato i documenti entro mercoledì. Tra i nomi inseriti nelle liste figurano alcuni candidati noti, come Alonge, Gentile, Incardona e Sodano. La comunicazione è arrivata in anticipo rispetto alle altre forze politiche in corsa per le elezioni amministrative.

? Cosa sapere Giuseppe Di Rosa deposita le liste per il consiglio comunale di Agrigento.. Il candidato Mani libere anticipa Alonge, Gentile, Incardona e Sodano entro mercoledì.. Giuseppe Di Rosa ha consegnato oggi ai funzionari del Comune le due liste di candidati al consiglio comunale che sosterranno la sua corsa per la giunta di Agrigento, anticipando tutti gli altri contendenti alle elezioni amministrative previste per il 24 e il 25 maggio. Il candidato del movimento Mani libere si è presentato presso gli uffici comunali accompagnato da Davide Dessì e Azzurra Saviano, entrambi designati come assessori, insieme a un gruppo di sostenitori....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, Di Rosa anticipa tutti: depositate le liste per la giunta

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