Aggredito sulle scale in Centrale e rapinato | nel video il colpo sotto gli occhi dei passanti

Un episodio di violenza si è verificato recentemente presso la stazione centrale, dove un uomo è stato aggredito mentre saliva le scale. Nell’istante, alcuni passanti hanno assistito alla scena, alcuni si sono girati senza intervenire, altri hanno proseguito per la loro strada. Il sospetto si è allontanato con una valigia e il portafoglio, lasciando il malcapitato a rialzarsi e tentare di inseguire i aggressori. La vicenda è stata ripresa da un video che mostra i momenti dell’aggressione.

Qualcuno si gira a guardare, poi continua a camminare. Un uomo si rialza e cerca di inseguire i due sconosciuti che lo hanno appena aggredito per rubargli la valigia e il portafogli. La scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, è avvenuta nei giorni scorsi sulla scalinata della.🔗 Leggi su Milanotoday.it /All starts with Ubume1-80 Pirate Ship Chapter # # # # # # # # # # Notizie correlate Milano, la lite degenera sotto gli occhi dei passanti: arrestato un uomo per lesioni aggravateLo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì: un 32enne è stato trasportato in codice giallo all'Humanitas, mentre la polizia ha bloccato... Accoltellata alla gola e uccisa in strada, orrore in Italia sotto gli occhi dei passanti: agghiaccianteUn’aggressione mortale ha sconvolto la quiete di un piccolo centro, dove una donna è stata colpita in strada con estrema violenza. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pompei, consigliere prende a schiaffi il segretario comunale: aveva bocciato il figlio a un concorso pubblico; Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento; Pompei: figlio del consigliere bocciato, aggredito segretario comunale; Pesta la compagna in mezzo alla strada arrestato un uomo | non era la prima aggressione. Aggredito sulle scale in Centrale e rapinato: nel video il colpo sotto gli occhi dei passantiQualcuno si gira a guardare, poi continua a camminare. Un uomo si rialza e cerca di inseguire i due sconosciuti che lo hanno appena aggredito per rubargli la valigia e il portafogli. La scena, ripresa ... milanotoday.it La mano "morbida" dei giudici sui centri sociali che hanno aggredito i carabinieri: cosa hanno deciso x.com La mano "morbida" dei giudici sui centri sociali che hanno aggredito i carabinieri: cosa hanno deciso - facebook.com facebook