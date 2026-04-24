Aggredisce una cliente in una macelleria e fugge tra le auto | caos a Cava

Questa mattina a Cava de’ Tirreni, in via De Filippis, si sono verificati momenti di tensione when una donna, in stato di alterazione, ha aggredito una cliente all’interno di una macelleria. Dopo l’aggressione, la stessa donna si è allontanata precipitandosi tra le auto in strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno preso in carico la donna.

Momenti di tensione in via De Filippis: la donna, in stato di alterazione, è stata affidata ai sanitari Momenti di forte tensione questa mattina a Cava de’ Tirreni, in via De Filippis, dove una donna ha improvvisamente aggredito una cliente all’interno di una macelleria. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta senza un apparente motivo. La donna, visibilmente in stato di alterazione, si sarebbe scagliata contro la vittima, generando panico tra i presenti. Dopo l’episodio, la stessa si sarebbe allontanata dal locale, camminando in maniera pericolosa tra le auto in corsa, aumentando i rischi per la sicurezza stradale. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, che sono riusciti a bloccarla e a riportare la situazione sotto controllo.🔗 Leggi su Zon.it

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