Affitti in salita | balzo dell’indice FOI ecco quanto pagherete ad aprile

A marzo 2026, l'indice FOI Istat è cresciuto dello 0,6%, registrando un aumento annuo dell'1,5%. I canoni di locazione abitativi sono aumentati del 100% rispetto all'indice, mentre quelli commerciali hanno avuto un incremento massimo del 75%. Questi dati mostrano come i costi degli affitti siano in crescita, influenzando il mercato immobiliare e le tariffe applicate ai contratti di locazione.

? Cosa sapere L'indice FOI Istat sale dello 0,6% a marzo 2026 con aumento annuo dell'1,5%.. I canoni abitativi aumentano del 100% dell'indice mentre per il commerciale il tetto è 75%.. L’indice FOI dell’Istat segna un balzo dello 0,6% a marzo 2026, costringendo i locatari ad affrontare canoni d’affitto più pesanti già da aprile. Il dato riflette una pressione inflattiva che ha portato la variazione su base annua al 1,5%, con un accumulo biennale del 3,2% che impatta direttamente sui bilanci familiari e commerciali. Il rincaro dei canoni: calcoli e percentuali per l’adeguamento di aprile. Le nuove cifre dell’inflazione cambiano il peso delle mensilità abita immobili in affitto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Affitti in salita: balzo dell’indice FOI, ecco quanto pagherete ad aprile Notizie correlate Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps.