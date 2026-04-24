L’autopsia ha stabilito che Adriana Mazzanti è deceduta per soffocamento, confermando i sospetti iniziali. La donna è stata trovata morta nel suo appartamento e l’indagine si concentra ora sulla possibile responsabilità del marito. La scena del decesso e i risultati degli esami sono stati consegnati alle autorità competenti per approfondire le cause e i soggetti coinvolti. La vicenda si svolge sotto i riflettori dell’opinione pubblica.

Bologna, 24 aprile 2026 – L’autopsia ha confermato i sospetti. Adriana Mazzanti è morta per soffocamento. Sarebbe stata strozzata, con tutta probabilità a mani nude. Sono le prime indiscrezioni emerse dall’esame autoptico, eseguito oggi pomeriggio dal medico legale incaricato dalla Procura Matteo Tudini. L’esame ha riguardato sia la sessantatreenne che il marito Mauro Zaccarini, 73 anni, che l’avrebbe uccisa prima di togliersi a sua volta la vita impiccandosi a una trave con un filo elettrico. Entrambi i corpi sono stati sottoposti anche ad accertamenti tossicologici, i cui esiti sono attesi con le conclusioni. Continuano le indagini. Sulla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adriana uccisa dal marito, l’esito dell’autopsia: “Strozzata a mani nude”

Notizie correlate

Leggi anche: Adriana, uccisa dal marito Mauro. Conferito l’incarico per l’autopsia. Dai corpi cause e orari delle morti

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Adriana uccisa dal marito che poi si toglie la vita: si stavano separando; Adriana Mazzanti, uccisa dal marito. Il ritratto della vittima, maestra di canto di gran talento; Femminicidio-suicidio a Castel Maggiore, lo sgomento di amici e conoscenti; Femminicidio - suicidio a Castel Maggiore, Adriana Mazzanti uccisa da Mauro Zaccarini: si stavano separando.

Adriana uccisa dal marito, l’esito dell’autopsia:Strozzata a mani nudeL’esame eseguito dal medico legale Tudini conferma la tesi degli inquirenti. In programma a Castel Maggiore un momento di ricordo per la sessantatreenne ... ilrestodelcarlino.it

Adriana Mazzanti uccisa, fiori e una fiaccolata. Il marito era da tempo in terapiaBOLOGNA – Nella chat di condominio di via Lame, a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, il femminicidio-suicidio di Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti, 73 e 63 anni, è iniziato a circolare in fret ... bologna.repubblica.it

Drita Mecollari, Adriana Mazzanti, Loredana Ferrara, e ieri Stefania Rago, ultima della settimana ad avere trovato la morte in un contesto che presupporrebbe amore, rispetto, protezione. Stefania aveva 46 anni, due figli, ed è stata uccisa con 4 colpi d'arma da - facebook.com facebook

Adriana Mazzanti uccisa, fiori e una fiaccolata. “Il marito era da tempo in terapia” x.com