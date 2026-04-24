L’adenomiosi viene spesso confusa con l’endometriosi, ma si tratta di due condizioni diverse. L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori dell’utero, mentre l’adenomiosi si manifesta con il tessuto endometriale che invade la parete muscolare dell’utero. Questa distinzione non sempre viene compresa, portando a un uso improprio dei termini, anche a causa della complessità e della varietà di condizioni legate al mondo delle patologie ginecologiche.

Il mondo dell’ endometriosi è molto ampio e variegato e spesso, anche per una scarsa conoscenza della materia, si utilizza impropriamente il termine per definire alcune condizioni. È il caso dell’ adenomiosi, spesso conosciuta come endometriosi interna, ma che nonostante le similitudini (entrambe interessano l’endometrio) sono molto diverse tra loro. Ed è quindi doveroso fare chiarezza. Che cos’è l’adenomiosi. Fonte: iStock L’adenomiosi è una patologia benigna dell’utero caratterizzata dalla presenza di ghiandole e stroma endometriale (gli stessi elementi cellulari che formano il rivestimento interno dell’utero) all’interno del miometrio, la parete muscolare dell’organo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Adenomiosi, perché non è corretto parlare di endometriosi interna

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