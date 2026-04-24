Al centro prelievi pediatrico del territorio, è stato introdotto un nuovo dispositivo, il visore 3.0, che permette ai bambini di affrontare il momento della puntura in modo diverso. Durante il prelievo, i piccoli pazienti indossano il visore, che proietta scenari rilassanti e riproduce suoni piacevoli, rendendo l’esperienza meno temuta. Questa tecnologia mira a ridurre l’ansia e a trasformare un gesto medico in una piccola avventura.

Al centro prelievi pediatrico la puntura si trasforma in un viaggio fantastico tra scenari rilassanti e suoni piacevoli grazie all’introduzione del visore 3.0 di realtà virtuale donato dall’ Associazione Abio, sezione Brianza: lo strumento sarà in uso da maggio. L’innovativo dispositivo medico è stato adottato per ridurre l’ansia, lo stress e la percezione del dolore nei bambini durante le procedure di prelievo venoso. Il sistema agisce attraverso la “distrazione attiva”: una volta indossato, il visore isola il paziente dall’ambiente ospedaliero, spesso percepito come ostile, sostituendolo con un mondo virtuale immersivo che induce uno stato di rilassamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio alla paura della puntura. Al San Gerardo arriva il visore 3.0. E il prelievo diventa un’avventura

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