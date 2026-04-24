Addio al piccolo scout del Papa | morto sotto le macerie in Libano

Un bambino scout è morto sotto le macerie a Beirut dopo un raid israeliano. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali e avviene nel contesto di un conflitto nella regione. Il piccolo scout era diventato noto durante la visita di un Papa in Italia. Non ci sono altre informazioni disponibili sul suo nome o sulla sua età.

? Cosa sapere Jawad Ali Ahmad morto sotto le macerie a Beirut dopo il raid israeliano.. Il piccolo scout era diventato noto durante la visita di Papa Leone XIV.. Il piccolo Jawad Ali Ahmad è morto sotto le macerie di una casa nel quartiere Hayy el-Sullom, a sud di Beirut, dopo essere rimasto intrappolato per tre giorni a seguito di un violento attacco aereo avvenuto nei primi giorni di aprile. Il ragazzino, che il 30 novembre scorso era diventato un simbolo globale durante la visita apostolica in Libano e Turchia, ha perso la vita insieme al padre Alì. Il Pontefice ha reso pubblico il dolore per la scomparsa del giovane, dichiarando di conservare con sé la fotografia del bambino che lo aveva accolto con un cartello di benvenuto durante il passaggio dell’ufficio pontificio tra Beirut e il centro città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al piccolo scout del Papa: morto sotto le macerie in Libano Notizie correlate La crisi silenziosa degli animali domestici traumatizzati e abbandonati sotto le macerie dei bombardamenti in LibanoContinuano i bombardamenti sul Libano, in un fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, senza che ci sia segno di voler restituire ai libanesi una... Libano, parroco ucciso sotto le bombe: il dolore del Papa e la tristezza del cardinale ZuppiPadre Pierre El Raii, sacerdote maronita di Qlayaa, è morto mentre soccorreva un parrocchiano ferito dopo un raid.