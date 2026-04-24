Acquaworld assume oltre 100 lavoratori | come candidarsi

Acquaworld ha annunciato l'intenzione di assumere più di 100 nuovi lavoratori in vista della stagione estiva. L'azienda ha avviato una campagna di reclutamento per coprire diverse posizioni, senza specificare i ruoli o i requisiti richiesti. La selezione riguarda candidati interessati a lavorare presso la struttura, che si dedicheranno a diversi compiti legati al funzionamento del parco acquatico.

Oltre 100 persone. Sono quelle che vuole assumere in vista dell'estate Acquaworld e per la quale ha lanciato una nuova campagna di recruiting. Il parco acquatico di Concorezzo, unico aperto tutto l’anno in Italia con piscine indoor e outdoor, cerca profili operativi, tecnici e addetti ai servizi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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