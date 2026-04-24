A un anno dall’insediamento, si nota una certa fragilità nella leader del governo. Nonostante fosse preparata all’ingresso a Palazzo Chigi, alcune situazioni recenti hanno mostrato segnali di difficoltà. La sua gestione è stata monitorata attentamente, e in questi mesi si sono verificati episodi che hanno messo in discussione la stabilità politica del suo esecutivo. La situazione rimane sotto osservazione, senza che siano state prese decisioni definitive.

Se c’è una cosa che di Giorgia Meloni proprio non si può dire è che sia stata colta alla sprovvista quando è arrivata a palazzo Chigi. Diversamente, non sembra sia stata pronta ad affrontare allo stesso modo la sconfitta al referendum costituzionale sulla giustizia. La leader che si era mostrata sicura di sé anche nei momenti più complessi sembra trovarsi oggi, come tanti suoi predecessori, impantanata in uno di quei luoghi figurati più insidiosi della politica: la palude. Sorprende vederla in questa situazione, proprio lei che il 25 settembre del 2022 aveva portato il centrodestra alla vittoria. Proprio lei, che aveva fondato Fratelli d’Italia dieci anni prima, ha visto arrancare il partito sotto il 2 per cento e lo ha trascinato fino a farlo diventare la prima forza politica del Paese.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A un anno dalle elezioni, Giorgia Meloni si scopre fragile

Giorgia Meloni subit son premier gros revers

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