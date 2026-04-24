A Madrid, il tennista italiano si prepara a tentare un nuovo record personale. La partita è in programma nelle prossime settimane e rappresenta un momento importante per la sua carriera. Tra obiettivi e aspettative, l’atleta si concentra sulla sfida che lo aspetta sul campo. La sua presenza in città ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire da vicino ogni suo movimento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo la vittoria a Montecarlo e il red carpet dei Laureus Awards, Jannik Sinner è pronto per scendere in campo al Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 su terra rossa di stagione. Un torneo che non gli ha mai portato troppa fortuna (nel 2024 si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca, l'anno scorso era squalificato), ma che potrebbe garantirgli punti utili in classifica - Carlos Alcaraz è assente - e soprattutto un altro record. Nessuno ha mai conquistato cinque Masters 1000 di fila e Sinner ha gli ultimi quattro in bacheca: Parigi Bercy, Indian Wells, Miami e Montecarlo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Madrid Sinner punta a fare un altro record

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