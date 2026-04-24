A Bergamo inaugurato il Primavera Park alla Celadina fino al 24 maggio - Foto e video

A Bergamo è stato aperto il nuovo «Primavera Park» alla Celadina, con un evento che ha visto il taglio del nastro e della torta. Numerosi bambini e giovani si sono radunati in fila davanti all’ingresso, creando un’atmosfera di festa. L’installazione rimarrà aperta fino al 24 maggio, offrendo un’occasione di svago per le famiglie e i visitatori della zona. La celebrazione ha coinvolto molti presenti, tra sorrisi e attese.

LA FESTA. Taglio del nastro e della torta, tra l’entusiasmo dei più piccoli e dei tantissimi giovani in coda davanti all’ingresso. Una lunga coda di bambini, adolescenti e famiglie in trepidante attesa per il «Primavera Park». Ha aperto i battenti questa sera, venerdì 24 aprile, il luna park alla Celadina, nell’entusiasmo dei più piccoli e dei tantissimi giovani in fila all’ingresso. Tante anche quest’anno le attrazioni, con 55 giostre e anche qualche novità tra cui il «Mountain Yeti». Una serata speciale quella del debutto - iniziata con il taglio del nastro e della torta in presenza anche del vicesindaco e assessore al Commercio, Sergio Gandi -, durante la quale per la prima ora, dalle 20.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo inaugurato il «Primavera Park», alla Celadina fino al 24 maggio - Foto e video Notizie correlate Leggi anche: A Bergamo inaugurato il «Primavera Park», alla Celadina fino al 24 maggio - Foto Leggi anche: Dal 24 aprile è tempo di luna park a Bergamo -Foto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Bergamo inaugurato il Primavera Park, alla Celadina fino al 24 maggio - Foto; La bella stagione porta con sé il divertimento con il Primavera Park alla Celadina; A Borgo Palazzo torna il Luna park; VENERDÌ 24 APRILE 2026 INAUGURA A BERGAMO IL PRIMAVERA PARK CON UN’ORA DI GIOSTRE A 1€ PER LA PRIMA ORA DI APERTURA. A Bergamo inaugurato il «Primavera Park», alla Celadina fino al 24 maggioTaglio del nastro e della torta, tra l’entusiasmo dei più piccoli e dei tantissimi giovani in coda davanti all’ingresso. ecodibergamo.it VENERDÌ 24 APRILE 2026 INAUGURA A BERGAMO IL PRIMAVERA PARK CON UN’ORA DI GIOSTRE A 1€ PER LA PRIMA ORA DI APERTURA(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 22 aprile 2026 – Venerdì 24 aprile 2026 inaugura a Bergamo il Primavera Park, il luna park di via Borgo Palazzo che accompagnerà la città fino a domenica 24 maggio 2026 c ... mi-lorenteggio.com L'Eco di Bergamo. Global Genius · It's A Kid's World (Instrumental). Una lunga coda di bambini, adolescenti e famiglie in trepidante attesa per il «Primavera Park». Ha aperto i battenti questa sera, venerdì 24 aprile, il luna park alla Celadina, nell’entusiasmo dei - facebook.com facebook