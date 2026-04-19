Dal 24 aprile è tempo di luna park a Bergamo -Foto

Dal 24 aprile ha aperto i battenti il Primavera Park a Bergamo, un luna park situato in via Borgo Palazzo. L’evento di apertura si è svolto venerdì scorso e l’area resterà aperta fino al 24 maggio. La manifestazione offre diverse attrazioni e giostre per i visitatori durante tutto il mese. La struttura è stata allestita per accogliere il pubblico in occasione della primavera.

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 24 aprile inaugura il Primavera Park in via Borgo Palazzo, aperto fino al 24 maggio. Per l’occasione, nella prima ora di apertura dalle 20.30 alle 21.30, tutte le giostre costeranno 1 euro. Il parco propone più di 30 attrazioni, tra giostre adrenaliniche e spazi dedicati a bambini e famiglie. Un appuntamento tradizionale della primavera bergamasca, pensato come momento di aggregazione e divertimento. Ricco il calendario: domenica 26 aprile la Festa del pallone, il 3 maggio giornata dedicata a Super Mario Bros, mentre il 10 maggio è prevista una lotteria con in palio una bicicletta elettrica. Il 16 maggio spazio anche all’animazione K-pop.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dal 24 aprile è tempo di luna park a Bergamo -Foto Notizie correlate Leggi anche: Street food, bancarelle, luna park e mostre: dal 2 al 6 aprile c'è la Fiera del Perdono Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal 24 aprile è tempo di luna park a Bergamo -Foto; Paella e sangria, street food, gin tonic e vino: le sagre del fine-settimana in Bergamasca; Le modifiche alla viabilità dal 20 al 26 aprile 2026 / Avvisi / Novità / Homepage; Eventi di Giovedì 9 Aprile 2026 Provincia di Bergamo. Dal 24 aprile è tempo di luna park a Bergamo -FotoVenerdì 24 aprile inaugura il Primavera Park in via Borgo Palazzo, aperto fino al 24 maggio. Per l’occasione, nella prima ora di apertura dalle 20.30 alle 21.30, tutte le giostre costeranno 1 euro. ecodibergamo.it Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completoCerimonie istituzionali, cortei, mostre e iniziative culturali dal 24 al 27 aprile: tutti gli appuntamenti in città per celebrare la Liberazione con Comune, Provincia e Comitato antifascista. ecodibergamo.it La #Juventus dovrà essere la Juventus fino in fondo. E dopo la vittoria di Bergamo #Spalletti ha insistito su un concetto chiaro con la squadra, in vista del Bologna: serve ancora più intensità x.com Evar Cortinovis è l’uomo di 37 anni che è morto colpito da un masso mentre stava facendo un’escursione in provincia di Bergamo. Lascia un figlio piccolo - facebook.com facebook