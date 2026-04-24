Dal 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze avvierà un sistema automatico di controllo tra i dati raccolti tramite la Tessera Sanitaria e le dichiarazioni dei redditi modello 730. Questa operazione consentirà di verificare le spese mediche dichiarate dai contribuenti confrontandole con le informazioni presenti nel sistema sanitario. La nuova procedura riguarda tutte le dichiarazioni presentate a partire dall'anno prossimo.

? Cosa sapere Dal 2025 il MEF attiva l'incrocio automatico tra Sistema Tessera Sanitaria e dichiarazioni 730.. Le discrepanze tra dati medici e dichiarazioni precompilate attiveranno controlli diretti dell'Agenzia delle Entrate.. Dal 2025, l’incrocio automatico tra il Sistema Tessera Sanitaria e le dichiarazioni dei redditi trasforma i dati delle spese mediche in un perimetro di controllo diretto per l’Agenzia delle Entrate, con riflessi immediati sulla modulistica 730 del 2026. Il provvedimento, stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025 e reso operativo dalla pubblicazione in Ufficiale il 10 novembre, ridefinisce i meccanismi di verifica sulle agevolazioni fiscali sanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730 e spese mediche: arriva il nuovo controllo incrociato del Fisco

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