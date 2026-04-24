26 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 26 aprile è il 116º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data è descritto come una persona determinata e resistente, con una buona capacità di gestire situazioni difficili. In questa giornata si trovano anche oroscopi e previsioni associate ai vari segni zodiacali, offrendo un quadro delle caratteristiche di chi è nato in questo periodo.

Il 26 aprile è il 116º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e resistente, con una forte capacità di affrontare anche le situazioni più complesse.Santo del giorno: San Marcellino, papa.Proverbio del giorno: Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio.Fatti salienti: Nel 1986.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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