25 aprile EUR SpA | Nuvola illuminata con il Tricolore

Il 25 aprile, in occasione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, EUR SpA ha illuminato la Nuvola con il Tricolore. La cerimonia si è svolta a Roma e ha visto coinvolta l’azienda nelle iniziative per celebrare questa data. La luce del simbolo nazionale ha coperto l’edificio, visibile dalla città. L’evento si inserisce nelle attività promosse per questa ricorrenza.

Roma, 24 aprile 2026 - EUR SpA partecipa alle iniziative per la celebrazione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, illuminando la Nuvola con il Tricolore. Da stasera a mezzanotte e fino al mattino, e poi dall'imbrunire del 25 aprile fino a mezzanotte, la Nuvola sarà illuminata con i colori della bandiera italiana per rendere omaggio all'anniversario della liberazione dal regime nazifascista. “L'illuminazione si inserisce nel novero delle iniziative dall'alto valore istituzionale e sociale a cui EUR SpA partecipa, con l'obiettivo di sostenere e supportare, proprio attraverso una delle immagini internazionali della Roma contemporanea, la celebrazione della memoria condivisa e i valori di libertà e democrazia”, dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile, EUR SpA: Nuvola illuminata con il Tricolore Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile: flash mob tricolore con 1.000 bandiere a Italia in Miniatura Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 aprile. EUR SpA: Nuvola illuminata con il Tricolore; 25 aprile: la Nuvola all'Eur tricolore per la Festa della Liberazione; 25 aprile: la Nuvola all'Eur tricolore per la Festa della Liberazione; Futsal Mazara pronto per la semifinale play off: trasferta a Roma contro l’Eur. 25 aprile, EUR SpA: Nuvola illuminata con il TricoloreEUR SpA partecipa alle iniziative per la celebrazione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, illuminando la Nuvola con il ... iltempo.it EUR SpA celebra la Festa della Liberazione illuminando la Nuvola con il TricoloreEUR SpA partecipa alle iniziative per la celebrazione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione illuminando la Nuvola con il Tricolore. touchpoint.news Io, te... ed una notte nel 5 stelle con la migliore spa al mondo sul Lago di Garda! Scopri il Lefay Resort & SPA, il suo favoloso centro benessere e la panoramica infinity pool con vista mozzafiato sul lago facebook Abbiamo selezionato 9 design spa in grado di garantire momenti memorabili. Non solo per i rituali proposti, ma anche perché sono interessanti esempi di architettura del benessere in grado di amplificare l'esperienza x.com