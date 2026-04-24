25 aprile EUR SpA | Nuvola illuminata con il Tricolore

Da ilgiornaleditalia.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, in occasione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, EUR SpA ha illuminato la Nuvola con il Tricolore. La cerimonia si è svolta a Roma e ha visto coinvolta l’azienda nelle iniziative per celebrare questa data. La luce del simbolo nazionale ha coperto l’edificio, visibile dalla città. L’evento si inserisce nelle attività promosse per questa ricorrenza.

Roma, 24 aprile 2026 - EUR SpA partecipa alle iniziative per la celebrazione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, illuminando la Nuvola con il Tricolore. Da stasera a mezzanotte e fino al mattino, e poi dall'imbrunire del 25 aprile fino a mezzanotte, la Nuvola sarà illuminata con i colori della bandiera italiana per rendere omaggio all'anniversario della liberazione dal regime nazifascista. “L'illuminazione si inserisce nel novero delle iniziative dall'alto valore istituzionale e sociale a cui EUR SpA partecipa, con l'obiettivo di sostenere e supportare, proprio attraverso una delle immagini internazionali della Roma contemporanea, la celebrazione della memoria condivisa e i valori di libertà e democrazia”, dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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