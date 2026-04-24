Il 25 aprile 2026 i visitatori potranno entrare gratuitamente nel Museo del Castello di Manfredonia, in occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia. Questa iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, riguarda anche altri musei e parchi archeologici statali aperti al pubblico senza costi aggiuntivi. La giornata rappresenta un’occasione per visitare i siti culturali senza prenotazioni o biglietti.

Sabato 25 aprile 2026, in occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente per iniziativa del Ministero della Cultura. Vi aspettiamo dalle 14.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 18.30). IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 25 aprile, aperto gratuitamente il Museo del Castello di Manfredonia

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