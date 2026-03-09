Il Manchester United ha affidato temporaneamente a Michael Carrick il ruolo di manager ad interim dopo le dimissioni di Ruben Amorim. Da quando ha assunto la guida del team, Carrick ha ottenuto risultati positivi, ma il club non ha ancora deciso di confermarlo come allenatore a lungo termine. La dirigenza sta valutando le prossime mosse in vista delle decisioni ufficiali.

Notizia fresca giunta in redazione: Michael Carrick ha svolto un lavoro straordinario da quando è subentrato come manager ad interim dopo il licenziamento di Ruben Amorim; tuttavia, non ha ancora convinto il club a nominarlo allenatore a tempo indeterminato. Nonostante l'”effetto Carrick” che ha rivitalizzato la squadra, secondo quanto riferito il Manchester United ha selezionato Roberto De Zerbi come obiettivo principale per il ruolo permanente quest’estate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Si ritiene che l’ex allenatore del Marsiglia sia “appassionato” del lavoro all’Old Trafford mentre guarda a un ritorno in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Roberto De Zerbi punta sul Manchester United

Jaap Stam esorta il Manchester United a dimenticare Michael Carrick e nominare Roberto De ZerbiLa leggenda del Manchester United Jaap Stam ha esortato il club a dimenticare Michael Carrick e nominare invece Roberto De Zerbi.

