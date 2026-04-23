Zenga Panucci Vieira e | la formazione ideale di Karembeu

Da gazzetta.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Karembeu ha annunciato la sua formazione ideale, includendo tra i pali Zenga e in campo altri grandi nomi del calcio come Roberto Carlos, Panucci, Vieira e Zidane. La selezione mette insieme giocatori di diverse epoche e ruoli, scelti direttamente dall’ex centrocampista. La lista riflette le preferenze di Karembeu senza riferimenti a eventi specifici o contesti particolari.

Da Zenga in porta fino a Roberto Carlos, Panucci, Vieira e Zidane: Christian Karembeu sceglie la sua top 11 ideale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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