Durante WrestleMania, uno dei momenti più commentati è stato il ritorno di Paige nella WWE dopo diversi anni di assenza. La wrestler ha fatto il suo ingresso sul ring, suscitando reazioni di entusiasmo tra il pubblico e i colleghi. La sua presenza ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse la sua apparizione e i successivi sviluppi. La sua partecipazione ha rappresentato un ritorno significativo all’interno della compagnia.

Tra i momenti più apprezzati di tutta WrestleMania, sicuramente il ritorno di Paige dopo tanti anni ha lasciato grandi emozioni in molte persone, anche considerato l’elevato sostegno e supporto dei fan verso la ragazza nel corso degli anni, al punto che il suo ritorno era tra i più vociferati e forse desiderati già dalla Royal Rumble. A quanto sembra, questo ritorno non è stato solo una sorpresa per i fan, ma ha rischiato di non avere luogo se non grazie a una particolare concatenazione di eventi. Dopo aver rivelato di aver pensato che la WWE non le avrebbe mai più permesso di tornare a lottare, Paige ha ora raccontato l’esatto ordine di eventi che hanno portato al suo ritorno, e il tutto è iniziato in un posto decisamente inaspettato.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paige racconta la dinamica del suo ritorno nella compagnia

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