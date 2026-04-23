La WWE ha annunciato che l’evento Night of Champions 2026 si svolgerà in Arabia Saudita, dopo settimane di indiscrezioni e discussioni. La decisione è stata resa nota ufficialmente dalla federazione, che ha confermato la sede del prossimo premium live event. La scelta di tenere l’evento in Medio Oriente avviene nonostante le tensioni e i conflitti in quella regione.

Dopo mesi di voci e ipotesi, la WWE ha ufficializzato la sede di Night of Champions 2026: il premium live event si terrà in Arabia Saudita. L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno alla Kingdom Arena di Riyadh, lo stesso impianto che aveva ospitato l’edizione 2025. Kingdom Arena di Riyadh, biglietti in vendita dal 27 aprile. L’annuncio è arrivato congiuntamente dalla General Entertainment Authority saudita e da Riyadh Season, sotto la guida di Turki Alalshikh, in collaborazione con la stessa WWE. I biglietti andranno in vendita lunedì 27 aprile tramite il portale WeBook.com. Negli Stati Uniti l’evento sarà trasmesso in diretta sull’app ESPN con abbonamento ESPN Unlimited, mentre a livello internazionale andrà in onda su Netflix.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La guerra in Medio Oriente non ferma la federazione, Night of Champions si farà

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