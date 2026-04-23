WTA shock al vertice | Portia Archer si dimette improvvisamente

Portia Archer si è dimessa improvvisamente dalla guida della WTA con effetto immediato, poche settimane prima della scadenza del suo mandato prevista per agosto 2024. La decisione è stata comunicata senza preavviso, lasciando il vertice dell'organizzazione senza un sostituto immediato. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori, mentre restano da capire le ragioni di questa scelta.

? Cosa sapere Portia Archer si dimette dalla guida WTA con effetto immediato dopo il mandato di agosto 2024.. La transizione apre i nodi su fusione con ATP e sede WTA Finals a Riyadh.. Portia Archer lascia con effetto immediato la guida della WTA dopo essere subentrata alla carica nel mese di agosto 2024, lasciando il circuito femminile in una fase di profondo rimescolamento strategico. L’annuncio, che interrompe bruscamente il percorso della dirigente ex NBA, è giunto tramite una nota interna firmata dalla presidente del Tour, Valerie Camillo. La decisione di Archer, che ha anticipato la scadenza del suo contratto, scocca in un momento di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WTA, shock al vertice: Portia Archer si dimette improvvisamente Notizie correlate Cambio al vertice di Ravenna Farmacie: si dimette il direttore generale Di GuardoIl manager lascerà l’incarico il primo aprile dopo poco più di un anno, la presidente Baldassarri: “Dispiaciuta per la scelta, ma la nostra realtà...