Wsj Meta effettuerà 8.000 licenziamenti a maggio 10% forza lavoro
Meta Platforms annuncia che a maggio procederà con circa 8.000 licenziamenti, che rappresentano il 10% della sua forza lavoro. La decisione riguarda diversi dipartimenti e si inserisce in un piano di ristrutturazione aziendale annunciato dalla società. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa riduzione di personale.
WASHINGTON, APR 23 - Meta Platforms licenzierà il 10% del personale, pari a circa 8.000 unità lavorative, a maggio, nel tentativo di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell' intelligenza artificiale: lo ha riferito l'azienda in una nota interna, visionata dal Wall Street Journal.🔗 Leggi su Lanazione.it
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