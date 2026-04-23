Wsj Meta effettuerà 8.000 licenziamenti a maggio 10% forza lavoro

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta Platforms annuncia che a maggio procederà con circa 8.000 licenziamenti, che rappresentano il 10% della sua forza lavoro. La decisione riguarda diversi dipartimenti e si inserisce in un piano di ristrutturazione aziendale annunciato dalla società. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa riduzione di personale.

WASHINGTON, APR 23 - Meta Platforms licenzierà il 10% del personale, pari a circa 8.000 unità lavorative, a maggio, nel tentativo di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell' intelligenza artificiale: lo ha riferito l'azienda in una nota interna, visionata dal Wall Street Journal.🔗 Leggi su Lanazione.it

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