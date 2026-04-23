WhatsApp Plus come funziona la versione a pagamento dell’app

Meta sta sperimentando una versione a pagamento di WhatsApp Plus, un’app di messaggistica che permette agli utenti di personalizzare temi e icone. La nuova versione include funzionalità aggiuntive rispetto alla versione gratuita. Al momento, il test riguarda soprattutto le opzioni di personalizzazione e non sono ancora stati condivisi dettagli sulle altre funzionalità o sui costi dell’abbonamento.

Meta al lavoro su un abbonamento che include opzioni di personalizzazione e gestione avanzata delle chat. Quanto costa e da quando sarà disponibile. Meta sta testando WhatsApp Plus, una nuova versione a pagamento dell’app di messaggistica. Al centro dell’abbonamento temi, icone e personalizzazione. Ecco cosa sappiamo. La versione a pagamento non va a modificare l’applicazione, ma a migliorarla esteticamente ed aumentare le possibilità di personalizzare la propria esperienza. WaBetaInfo anticipa che tra le novità previste ci sono nuovi temi grafici, icone alternative per personalizzare l’app anche nella home del proprio telefono, suonerie dedicate per contatti specifici e pacchetti di sticker esclusivi.🔗 Leggi su Lettera43.it

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