WhatsApp Plus al via la fase di test | cosa include la nuova versione a pagamento dell'app

WhatsApp ha avviato una fase di test per una nuova versione dell’app, disponibile in versione beta per Android. Questa versione introduce una modalità a pagamento, che non era presente nelle release precedenti. Le modifiche riguardano specifici aspetti dell’app, ma non sono stati ancora forniti dettagli completi sulle funzionalità incluse. La sperimentazione si svolge con un numero limitato di utenti coinvolti nel beta testing.

WhatsApp ha inserito in un aggiornamento beta per Android la sua prima versione a pagamento. Si chiama WhatsApp Plus ed è attualmente in fase di sviluppo, per questo sarà disponibile solo per un numero limitato di utenti: non rimuove nessuna funzionalità essenziale dalla versione gratuita, ma ne aggiunge delle altre.🔗 Leggi su Fanpage.it

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