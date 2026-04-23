Welfare al via il piano di zona | 1,6 milioni di euro in tre anni per i comuni del Calatino

È stato annunciato l'avvio del piano di zona nel territorio del Calatino, con un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato ai prossimi tre anni. I fondi saranno utilizzati per interventi rivolti alle fasce deboli della popolazione nei Comuni del Distretto socio-sanitario 13, che include diverse località tra cui Caltagirone, Grammichele e Vizzini. La ripartizione delle risorse mira a sostenere le esigenze sociali e sanitarie del territorio.

Interventi per 1,6 milioni di euro nei prossimi tre anni, a favore delle fasce deboli della popolazione nei Comuni del Distretto socio-sanitario 13 che comprende Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini. A.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Regione e Comuni pugliesi studiano un piano Anti Xylella: "Tre milioni di euro per azioni di contenimento"Un incontro per mettere a fuoco la strategia contro la diffusione della sputtacchina. Milioni di euro per sostenere i Comuni del litorale. E la zona dei Lepini?Dopo l’annuncio dello stanziamento da 3 milioni di euro da parte della Regione per la costa, il sindaco di Sezze Lucidi porta di nuovo all’attenzione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Welfare in Puglia, al via il piano formativo per il personale: focus su fondi europei e innovazione digitale; Al via il Piano Formativo specialistico del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027: primo appuntamento il 20 aprile alla Fiera del Levante di Bari; Welfare. Fare Posto, domenica 19 aprile al Centro Sammartini la presentazione dei progetti IED per lo spazio dedicato alle persone senza dimora; Credito welfare e fringe benefit: come evitare la tassazione. Welfare in Puglia, al via il piano formativo per il personale: focus su fondi europei e innovazione digitaleRafforzare la capacità amministrativa nella gestione delle politiche sociali e dei fondi europei. Con questo intento ha preso ufficialmente il via il Piano di Formazione Specialistica, promosso dal Di ... baritoday.it Fiera del Levante, al via il nuovo Piano di formazione specialistica della Regione PugliaAl via in Fiera del Levante a Bari il nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia ... trmtv.it Regione Calabria rafforza welfare e prevenzione, nuovi fondi contro povertà e fragilità: La Giunta della Regione Calabria ha approvato l’aggiornamento del Piano regionale di supporto alle fragilità, su proposta dell’assessora al Welfare Pasqualina Straface. Il - facebook.com facebook #EducazioneFinanziaria Conoscere il welfare e i propri diritti è il primo passo per migliorare il proprio benessere presente e futuro. Ne parliamo nei webinar di domani. Partecipa a uno dei due eventi in programma, anche con sottotitoli e interprete LIS. Iscriviti x.com