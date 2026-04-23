washington si interroga su come uscire dalla palude iraniana

Gli Stati Uniti stanno valutando diverse strategie per affrontare la situazione in Iran, dove le tensioni sono aumentate negli ultimi mesi. Le autorità americane monitorano da vicino le attività del governo locale e le reazioni della comunità internazionale, cercando soluzioni pratiche e concrete. Le discussioni interne si concentrano sulle possibili mosse diplomatiche e sui mezzi per influenzare gli sviluppi senza ricorrere a interventi militari.

Dal blitzkrieg, la guerra lampo, al conflitto senza orizzonti. Potrebbero essere necessari fino a sei mesi per liberare completamente lo stretto di Hormuz dalle mine disseminate sui fondali dall’Iran. Sminamento che difficilmente potrebbe essere avviato prima della fine del conflitto, mentre la Casa Bianca afferma che non esiste una tempistica precisa per la fine della guerra. L’opinione di Gianfranco D’Anna “Il tempo è relativo. Il suo unico valore è dato da ciò che si fa mentre sta passando”, al Pentagono la considerazione di Albert Einstein ricorre nei briefing strategici dai quali la Casa Bianca si attende una via d’uscita dal gigantesco ed economicamente rovinoso cul-de-sac nel quale il regime degli ayatollah è riuscito ad imbrigliare la superpotenza americana.🔗 Leggi su Formiche.net

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