Voli e carburante | il Ministero smentisce l’allarme cherosene

Il Ministero ha chiarito che non c’è carenza di cherosene per i voli in Italia. Il ministro ha dichiarato che i livelli di rifornimento sono regolari e non ci sono problemi di approvvigionamento. Le autorità si stanno occupando di monitorare la situazione per garantire che i flussi turistici del primo trimestre 2026 non vengano influenzati da notizie false. La comunicazione ufficiale mira a evitare preoccupazioni ingiustificate tra i vettori e i viaggiatori.

? Cosa sapere Il ministro Gianmarco Mazzi smentisce la carenza di cherosene per i voli in Italia.. Le autorità proteggono i flussi turistici del primo trimestre 2026 dalle notizie infondate.. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha respinto con fermezza le indiscrezioni riguardanti una carenza di carburante per i voli, ribadendo la posizione del Commissario Europeo al Turismo Apostolos Tzitzikostas sulla totale assenza di un’emergenza nelle scorte di cherosene. Roma diventa il palcoscenico di un confronto diretto tra la gestione istituzionale e le voci che circolano sul settore dell’aviazione civile. Secondo quanto comunicato dal ministero, non sussistono condizioni di allarme per quanto riguarda le riserve di combustibile destinate alle compagnie aeree.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli e carburante: il Ministero smentisce l’allarme cherosene Notizie correlate Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Caos voli, guerra del carburante: rifornimenti a rischio. Attesa oggi la nave con il cherosene per gli aereiAi distributori i prezzi di benzina e diesel sono continuati a salire anche a Pasqua e Pasquetta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Voli, compagnie aeree a rischio per il caro carburante: quali sono; Unione europea: Mercato carburanti aerei tirato, ma non sono previste cancellazioni voli; Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate; Crisi del carburante aereo, cosa significa per i viaggiatori. Aerei senza carburante: per i voli cancellati, rimborsi dimezzatiLa Commissione Europea ha deciso di equiparare la mancanza di carburante alla calamità naturale imprevedibile. Dunque, le compagnie non avranno l'obbligo di risarcire i viaggiatori per i danni subiti. iodonna.it Voli cancellati, biglietti e bagagli più cari: così le compagnie aeree reagiscono alla crisiDa Ita a Ryanair, da American Airlines a Delta: tutte le misure per garantire i viaggi questa estate nonostante il blocco a Hormuz che limita i rifornimenti ... repubblica.it Madrid per un weekend a 4 stelle nel cuore della ciudad da 258€ Voli a/r + 3 notti in moderno hotel 4 stelle, a soli 500 metri da Stazione Metro Gran Via Anche last minute! - facebook.com facebook #Tg2000 - Aeroporti in Tilt, code fino a 3 ore. Assoaeroporti scrive al Ministro #23aprile #Tv2000 #Aeroporti #Travel #Viaggi #CaosVoli #Passeggeri #Trasporti #Voli #Ministero #Turismo #Code @tg2000it x.com