Durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, i prezzi di benzina e diesel presso i distributori sono aumentati ulteriormente. La preoccupazione principale riguarda però il carburante destinato agli aerei, con l’attesa di una nave che consegnerà il cherosene necessario ai voli. La situazione ha generato tensioni nel settore dei trasporti, mentre i rifornimenti di carburante sono messi a rischio a causa di problemi legati ai voli e alla disponibilità di combustibile.

Ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono continuati a salire anche a Pasqua e Pasquetta. Ma l’attenzione - più che per le auto - cresce per il carburante destinato agli aerei. A maggior ragione dopo che ieri anche lo scalo di Brindisi ha annunciato fino alle 12 di oggi restrizioni ai rifornimenti dei vettori. Anzi, mentre si allontana l’ipotesi di una tregua in Iraq, è in atto una vera corsa a livello globale per accaparrarsi il jet fuel, il cheresone, che per il 43 per cento viene movimentato dallo stretto di Hormuz e che ha visto dall’inizio della guerra raddoppiare le sue quotazioni, con non poche ripercussioni sui prezzi dei voli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caos voli, guerra del carburante: rifornimenti a rischio. Attesa oggi la nave con il cherosene per gli aerei

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