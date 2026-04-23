Voleva proteggerli! la scoperta atroce sulla mamma che si è gettata

Una donna si è lanciata nel vuoto, lasciando dietro di sé una scena che ha sconvolto chi ha assistito. La sua scelta ha suscitato molte domande, specialmente considerando che si era impegnata a proteggere i figli. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa decisione e stanno cercando di ricostruire gli eventi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul motivo che abbia portato alla tragedia.

Ci sono notizie che lasciano senza parole perché toccano il punto più delicato di tutti: il legame tra una madre e i suoi bambini. E quando quel legame si spezza nel modo più impensabile, la domanda arriva subito, inevitabile: com’è possibile? È lì che il dolore si mescola allo sgomento, e la realtà sembra non avere appigli. In queste ore, mentre il dibattito corre tra incredulità e bisogno di capire, interviene una voce autorevole che prova a mettere ordine nel caos. Il presidente della Società Italiana di Psichiatria, Guido Di Sciascio, ha offerto una lettura clinica su ciò che può nascondersi dietro gesti estremi, soffermandosi su un tema che spesso torna in casi come questo: la depressione post partum.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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