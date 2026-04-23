Un'offerta limitata permette di acquistare Visual Studio Professional 2026 a 42,97 dollari, rispetto al prezzo originale di 499,99 dollari. La promozione viene proposta da StackSocial, che mette a disposizione l'ambiente di sviluppo con funzionalità di intelligenza artificiale a un prezzo molto inferiore rispetto al listino ufficiale. La versione in vendita include tutte le caratteristiche standard di Visual Studio Professional 2026.

? Cosa sapere StackSocial offre Visual Studio Professional 2026 a 42,97 dollari rispetto ai 499,99 originali.. L'integrazione dell'intelligenza artificiale e l'architettura a 64 bit ottimizzano il flusso di lavoro.. Microsoft mette in vendita Visual Studio Professional 2026 a soli 42,97 dollari per un periodo limitato, abbattendo il prezzo originale di 499,99 dollari per potenziare il flusso di lavoro degli sviluppatori tramite l’integrazione dell’intelligenza artificiale. La nuova versione dell’IDE si presenta come una risposta diretta alle esigenze di chi deve gestire progetti complessi senza soccombere alla fatica della programmazione ripetitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Visual Studio 2026: l’IDE con IA a soli 43 dollari, affare imperdibile

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